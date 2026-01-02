ପ୍ରେମ ରାଶିଫଳ 2026: ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବ ?
2026 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବ । ବୈବାହିତ ଜୀବନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଲଭ୍ ରାଶିଫଳ ।
Published : January 2, 2026 at 3:23 PM IST
ମେଷ: ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ବର୍ଷ ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ବୈଚାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ ହେବ । ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ, ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଚମକ ମଳିନ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମର ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ହେବ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରେମର ସମୟ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର କୋମଳ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଦର ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଅତୀତରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ବର୍ଷ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣିଥରେ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବାଦବିବାଦର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଏହା ସହିତ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ । ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, 2026 ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସହଜତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି । ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବେ, ଆପଣ ସେତେ ଖୁସି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଏବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ବା ସାଥୀ ମିଳିବେ । ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ହେବ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ବର୍ଷ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ । ବୈବାହିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ଭରିଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, 2026 ବର୍ଷ ଆତ୍ମ-ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ସୁଧାରର ସମୟ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଅତୀତରେ ନେଇଥିବା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଆପଣ ସ୍ୱଭାବରେ କଠୋରତା ଓ ବାଣୀରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଆଘାତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଫାଟକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ସଜାଡିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଘରୋଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମ-ସଂଯମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରରେ ଚାଲିବ ।
ସିଂହ: ଏ ବର୍ଷ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ, ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ପିତାମାତା, ବିଶେଷକରି ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଗ୍ରହ ଚଳନ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସ୍ନେହ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କିଛି କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛେଦ (ବ୍ରେକଅପ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଭାବନାର ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ବର୍ଷ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ରଖନ୍ତୁ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମୟ ହୋଇପାରେ । ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଶେଷ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ନୀଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବାଦର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏଡନ୍ତୁ । ଏପ୍ରିଲ, ମେ' ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରା ବର୍ଷ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖି ଭାଗ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକାଠି ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବ । ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, 2026 ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପରୀକ୍ଷାର ବର୍ଷ ହେବ । ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସ୍ଥିରତା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ରତା ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ; ତେଣୁ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ତୁଳନା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ । ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।
ବିଛା: ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ କିଛିଟା ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ବିବାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କଠୋର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକାକୀ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ସହିତ ମତଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜିଦ୍ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାକୁ ବାଛନ୍ତୁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ । ଏହି ବର୍ଷ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଳଦୁଆ ହେବ । ଯଦି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ସେହି ଦୂରତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ । ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁ ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଅପାର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବ, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁଖଦ କରିବ ।
ମକର: ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ବର୍ଷ ଭାବପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଗ୍ରହ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି କୋମଳତାକୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପରିଣତ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପ୍ରେମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି । ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଯେକୌଣସି ତ୍ୱରିତ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାହଚର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ । କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଖୁସିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେବେ । ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଦେବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜେ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ । ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ତେଣୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗୃହସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବର୍ଷ ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟ ସଫଳ ହେବ । ପାରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ । ଆପଣ ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିତି ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତାରଣା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ଏଡନ୍ତୁ । ମୀନ ରାଶି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେମରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାରିକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ଗଭୀର ଭାବନା ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ ।