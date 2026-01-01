ETV Bharat / lifestyle

ଆର୍ଥିକ ରାଶିଫଳ 2026: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ, ବଢ଼ିବ ସମ୍ପତ୍ତି !

ନୂଆବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢିବ । କେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ରାଶିଫଳ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
ଆର୍ଥିକ ରାଶିଫଳ (Getty)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 1, 2026 at 3:49 PM IST

6 Min Read
Yearly Financial Horoscope 2026
ମେଷ (ETV Bharat)

ମେଷ: ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମିତବ୍ୟୟୀ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣି ଆସିଛି । ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗୋଚର ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପକ୍ଷ, ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ନିବେଶ (Investment) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । କେବଳ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଏ ବର୍ଷ କରୁଥିବା ନିବେଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
ବୃଷ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ (Physically and socially motivated overspending)। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଦେଖାଣିଆ ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଧନ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ଚଳନ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ (Speculative investments) କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
ମିଥୁନ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, 2026 ବର୍ଷ ବହୁବିଧ ଆୟ ପ୍ରବାହର ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଇନକମ କରିବାର ଅନେକ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଗ୍ରହ ଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବର୍ଷ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲାଭ (Returns) ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ନଗଦ ରାଶି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହାକୁ ପୁନଃନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି (Property)କ୍ରୟ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ଆଣିବ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
କର୍କଟ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ବର୍ଷ ଭୌତିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ବିଳାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ, ସମ୍ବଳର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ିପାରେ । ଯଦି ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ବିଚଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସଞ୍ଚୟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଜମି କିମ୍ବା କୋଠାଘରରେ ନିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିବ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
ସିଂହ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବର୍ଷ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ପରିବାରର ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯଦିଓ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ମେ'ରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଏକ ବିଶେଷ ସତର୍କତା: ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
କନ୍ୟା (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ, 2026 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣର ସମୟ ହେବ । ଆୟର ବହୁବିଧ ଉତ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ କେବେବି ଅନୈତିକ ଉପାୟ କିମ୍ବା ଅନୁଚିତ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ନିବେଶ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ବର୍ଷ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ସଫଳତାର ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
ତୁଳା (ETV Bharat)

ତୁଳା: 2026 ବର୍ଷ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୈଭବ ସମୟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ଜମି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କିମ୍ବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଶରେ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ବିଶେଷକରି ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇବେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଆୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ । ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ ରହିବ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ । ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

Yearly Financial Horoscope 2026
ବିଛା (ETV Bharat)

ବିଛା: ଏହି ବର୍ଷ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ । ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ । ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କିଛିଟା ଧୀର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ବର୍ଷ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନଗଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ଏହି ବର୍ଷ, ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

Yearly Financial Horoscope 2026
ଧନୁ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଧନୁ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2026ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ନିବେଶ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ । ଆପଣ ଅତୁଳନୀୟ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୂର କରିବେ । ଯଦିଓ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ, ତଥାପି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କେବେବି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (Fixed Deposit) କିମ୍ବା ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ହେବ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
ମକର (ETV Bharat)

ମକର: ମକର ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ବର୍ଷ ଉଦାରତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାର ବର୍ଷ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁଖ-ସୁବିଧା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଏହି ତ୍ୟାଗ ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ବରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଏହି ବର୍ଷ, ଅତିଥିମାନେ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାପେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହଯ୍ୟ କରିବ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଧାର କରଜରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଳିବା ଅସହଜ ହୋଇପାରେ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
କୁମ୍ଭ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଏହି ବର୍ଷ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବାର ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି । ଯଦିଓ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦେଇଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହବ । ଏହି ବର୍ଷ, ଧନ ଏବଂ ବିଳାସ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୀବ୍ର ହେବ, ଯାହାକୁ ରୋକିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଭୋଗବିଳାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ । ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେୟାର ବଜାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ ।

Yearly Financial Horoscope 2026
ମୀନ (ETV Bharat)

ମୀନ: 2026ରେ ମୀନ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ । ତଥାପି, ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ । ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଅନୁକୂଳ ହେଉନା କାହିଁକି, "ଅବାଧ ଖର୍ଚ୍ଚ" ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

