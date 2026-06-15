ବେକରେ କଳା ଦାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ! ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ, ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଘରୋଇ ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକ ବେକର କଳା ଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଲ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ମୃତ କୋଷିକା ଗୁଡିକୁ ହଟାଇଥାଏ ।
Published : June 15, 2026 at 8:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ବଚା କଳା ରଙ୍ଗ ପଡିଯାଏ । ଏହା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁ ଉପାୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଶେଷରେ ସୁଫଳ ନ ପାଇ ହାର ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ହଟାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ।
ବେକ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦାଗ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଉପାୟ ଆପଣାଇପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା
- କମଳା ଚୋପା: ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତ୍ବଚାକୁ କଳା କରିବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଟାଇରୋସିନ୍ (tyrosine)କୁ କମ୍ କରିଥାଏ ।
- କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
କମଳା ଚୋପାକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
- ଆପଲ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର:
ତ୍ବଚାରେ pH ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏଥିରେ ମାଲେଇକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଥାଏ । ଯାହା ତ୍ବଚାରୁ ମୃତ କୋଷିକା ଗୁଡିକୁ ହଟାଇବା ସହିତ ତ୍ବଚାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଜ୍ଜଳତା ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ ।
- କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
2 ଚାମଚ ଆପଲ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ଏକ ପାତ୍ରରେ ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ମିଶାଇ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ତୁଳାରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ କଳା ପଡିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ । 10 ମିନିଟ୍ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ପରେ ଧୋଇ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଆଳୁ ରସ:
ତ୍ବଚାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ରସ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ଅଟେ । ଏହା ତ୍ବଚାରୁ କଳା ଦାଗକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
- କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ଏକ ଆଳୁକୁ ବାଟି ଏଥିରୁ ରସ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ରସକୁ ସିଧାସଳଖ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାଇ ହାଲୁକା ହାତରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ । ଶୁଖିବା ପରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ବେକିଂ ସୋଡ଼ା:
ତ୍ବଚାରୁ ମୃତ କୋଷିକାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ । ଏହା ତ୍ବଚାରୁ ଧୂଳି, ଅପରିଷ୍କାର ତତ୍ତ୍ବକୁ ହଟାଇବା ସହିତ ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଆଣିଥାଏ ।
- କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
2-3 ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ । ଏକ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ କଳା ପଡିଥିବା ତ୍ବଚା ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ । 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସାଧାପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଆଲମଣ୍ଡ ତେଲ:
ଭିଟାମିନ E ରେ ଭରପୂର ଆଲମଣ୍ଡ ତେଲ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଚମକ ଆଣିଥାଏ ।
- କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ବେକରେ କଳା ଦାଗ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ ବାଦାମ ତେଲ ମିଶାଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହାଲୁକା ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ । 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)