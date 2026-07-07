ବିଶ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିବସ: ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଳିବେ ଆଜିର ଦିନ, ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଚକୋ ଲାଭା କେକ୍
ଆଜି ବିଶ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିବସ । କିପରି ଘରେ ତିଆରି କରିବେ କ୍ଲାସିକ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ରାଉନି, ଚକୋ ଲଡ୍ଡୁ ଓ ଚକୋ ଲାଭା କେକ୍ ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : July 7, 2026 at 5:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚକୋଲେଟ୍...! ବିଶ୍ବର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଆକାଶଛୁଆଁ । ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆଜିର ଦିନକୁ କିପରି ପାଳନ କରିବେ, ଏହାର ଇତିହାସ ଓ କେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ରେସିପି ଘରେ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା....
- କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ?
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । 1550 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚକୋଲେଟର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଶ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖିଥାଏ ।
ଚକୋଲେଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର:
- ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍: ଏଥିରେ କୋକୋର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଚିନିର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥାଏ
- ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍: ଏହା କ୍ରିମି, ମିଠା ଓ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ
- ହ୍ବାଇଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍: ଏହା କୋକୋ ବଟର୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ କୋକୋ ଆଦୌ ନଥାଏ ।
- ରୁବି ଚକୋଲେଟ୍: ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର । ସ୍ବାଦରେ ଏହା ଫଳ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ ।
ଚକୋଲେଟ୍ ଦିବସରେ ବନାନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ:
1. କ୍ଲାସିକ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ରାଉନି:
ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଭାବେ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାଉନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି, ଭିତରୁ ଫଜ୍ଜି ସ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବନାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
- 200ଗ୍ରାମ ଚକୋଲେଟ୍
- 100 ଗ୍ରାମ୍ ବଟର୍
- 1-2 ଚାମଚ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର
- 1 କପ୍ ଚିନି
- 2ଟି ଅଣ୍ଡା
- ଅଧ କପ୍ ମଇଦା
- 1 ଚାମଚ୍ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ
- ଏକ ଚିମୁଟା ଲୁଣ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
ପ୍ରଥମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ବଟରକୁ ଗରମ କରି ମେଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ଓ ଅଣ୍ଡା ମିଶାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଇଦା, ଲୁଣ ଓ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ପରେ ଓଦା ମିଶ୍ରଣରେ ଶୁଖିଲା ମିଶ୍ରଣ ମିଶାଇ ଗୋଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଓଭନକୁ 180°Cରେ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରି ଏକ ବେକିଂ ଟିନ୍ରେ ତେଲ ଲଗାଇ ବ୍ରାଉନି ମିଶ୍ରଣକୁ ରଖି 25ରୁ 30ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକ୍ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ।
2. ଚକୋଲେଟ୍ ଲଡ୍ଡୁ:
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
- କୌଣସି ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଥିବା ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍
- 100ml କ୍ଷୀର
- 1 ଚାମଚ ମିଲ୍କ ପାଉଡର
- କିଛି କଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
ବିସ୍କୁଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ପାଉଡରରେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ମିଶାଇ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଏକ ନରମ ଅଟା ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ସମାନ ଆକାରର ଲଡୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ କୋକୋ ପାଉଡରରେ ରୋଲ କରି କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।
3. ଚକୋଲେଟ୍ ଲାଭା କେକ୍:
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
- 150 ଗ୍ରାମ ଚକୋଲେଟ୍
- 100 ଗ୍ରାମ୍ ବଟର୍
- 2ଟି ଅଣ୍ଡା
- 2ଟି ଅଣ୍ଡା କେଶର
- 1/4 କପ୍ ଚିନି
- 2 ଚାମଚ ମଇଦା
- ବଟର ଓ କୋକୋ ପାଉଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
ଓଭନକୁ 220°Cରେ ଗରମ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଚକୋ ଲାଭା କେକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବଟର୍ ଓ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଗରମ କରି ତରଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଅଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ । ଶୁଖିଲା ମଇଦା ଓ କୋକୋ ପାଉଡର ପକାଇ ଗୋଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ପରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କପ୍ରେ ସମାନଭାବେ ବାଣ୍ଟି ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଚକୋଲେଟ୍ ଖଣ୍ଡ ରଖି ପୁଣି ମିଶ୍ରଣରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବେକିଂ ପାଇଁ ଓଭନରେ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ । ଗରମ ଗରମ କେକ୍କୁ ପ୍ଲେଟରେ ପରଷନ୍ତୁ ଓ କେକ୍ ସହିତ ତରଳ ଚକୋଲେଟ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ।
ମଜାଦାର ଉପାୟରେ ଆଜିର ଦିନ ପାଳନ୍ତୁ:
- ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ
- ଏକ ନୂଆ ଚକୋଲେଟ୍ ରେସିପି ତିଆରି କରନ୍ତୁ
- ନିକଟସ୍ଥ ଚକୋଲେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
- ଏକ ଚକୋଲେଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ