ବିରିୟାନୀ ଦିବସ; ଜାଣନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀର ଇତିହାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ
ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଉଥିବା ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଏବେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ...
Published : July 5, 2026 at 5:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିରିୟାନୀ...! ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେତେ ନିଜର ଭାବନା ଜାହିର କରିଲେ ବି କମ୍ ପଡିଯିବ । ମୋଗଲ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରିୟାନୀର ଚାହିଦା କେବଳ ବଢିଚାଲିଛି । ଆଜି 'ବିଶ୍ବ ବିରିୟାନୀ ଦିବସ' । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପଛର କାରଣ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଉ କିମ୍ବା କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଲାବାର, କାଶ୍ମୀର ହେଉ ବା କନ୍ୟାକୁମାରୀ... ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ବିରିୟାନୀକୁ ମିଳେ ପେଟ ଭରି ଭଲପାଇବା । ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀର ଏକ ଅଲଗା ହିଁ ସ୍ବାଦ ରହିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ସ୍ବାଦ ଚାଖିବାକୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ।
ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା:
ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଏହାର ଦମ୍ ଦେବା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ନିଜାମଙ୍କ ଶାସନ ବେଳେ ରାଜକୀୟ ରୋଷେଇଶାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ବିରିୟାନୀ ଏକ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନେକ:
ବିରିୟାନୀ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଉଳ ଓ ମାଂସ ଅଲଗା ଅଲଗା ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ କବ୍ସା ଓ ମଣ୍ଡି ଭଳି ଖାଦ୍ଯ ପର୍ସିଆ ଓ ଆରବ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଉଳ ଓ ମାଂସକୁ ଏକତ୍ର ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ।
ଦମ୍ ପ୍ରଣାଳୀ:
ଦମ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ମାଂସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରନ୍ଧାଯାଏ ଓ ଏହା ଉପରେ ଭାତର ଆସ୍ତରଣ ଦେଇ ଦମ୍ ଦିଆଯାଇ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋଲକାତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାତ ଓ ମାଂସକୁ ଅଧା ସିଝାଇବା ପରେ ଏକତ୍ର କରି ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଂସକୁ କଞ୍ଚା ମସଲାରେ ଗୋଳାଇ କିଛି ସମୟ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ । ଏହା ପରେ ଅଧା ସିଝା ବାସମତି ଚାଉଳର ସ୍ତର ଦେଇ ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଅଟାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ । ଏହା ପରେ ବିରିୟାନୀକୁ ଧୀମା ଆଞ୍ଚରେ ବସାଯାଏ । ଏହି ବିରିୟାନୀର ଏକ ନିଆରା ସ୍ବାଦ ଓ ବାସ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଫ୍ୟାନ ବନାଇଥାଏ ।
GI ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା:
ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ନିଜ ସ୍ବାଦର ଜଲୱା ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଏଯାବତ୍ ଭୌଗୋଳିକ ସଙ୍କେତ ବା GI (Geographical Indication) ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିନାହିଁ । ଡେକାନ୍ ବିରିୟାନୀ ମେକର୍ସ ଆସୋସିଏନ୍ 2009 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । 3 ଥର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବିରିୟାନୀର ଇତିହାସ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ମସଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ।