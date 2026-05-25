ETV Bharat / lifestyle

ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...

ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି କି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ..

Why are copper objects not used during the worship of Lord Shani
ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 25, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଶନିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ବିଶେଷକରି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଠୋର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ଫଳରେ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ ।

ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା ସମୟରେ ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ କେବଳ ପୂଜାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭକୁ ନକାରାତ୍ମକ କରି ନଥାଏ ବରଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ । ସେହି ଭୁଲ ହେଉଛି ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା । ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ କାହିଁକି ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ? ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା କାହାଣୀ:

ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର । କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ପରି ନୁହେଁ; ବରଂ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି । ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଶନିଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏହି ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ତେଜ ଏତେ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ 'ସଂଜ୍ଞା' ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ସେ 'ଛାୟା' ନାମକ ନିଜ ପରି ଜଣେ ମହିଳା (ନିଜର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ)ଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । 'ସଂଜ୍ଞା' ଛାୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମହ (ବିଶ୍ୱକର୍ମା)ଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ପରେ, ସେ ଏକ ଘୋଡା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ଛାୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ । ଛାୟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମିଳନରୁ ଭଗବାନ ଶନି, ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ ଏବଂ ଦେବୀ ତପତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଛାୟା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷର ନୀତି ଅନୁସାରେ, ତମ୍ବା ହେଉଛି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଧାତୁ । ତେଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ମାତ୍ର, ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ ।

ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ:

ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କଠୋର । ସେ ଶୀତଳତା, ସଂଯମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ । ବିପରୀତରେ, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତାପକୁ ଶୋଷଣ କରେ । ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ । ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ...

ଟଙ୍କା ସମସ୍ୟା: କାମ କିମ୍ବା କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା: ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ ।

ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାବ: ଶନି ଦେବଙ୍କୁ "କର୍ମଦାତା" ଏବଂ "ନ୍ୟାୟର ଦେବତା" ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରେ ।

ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କେଉଁ ପାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ?

ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି...

ଲୁହା ପାତ୍ର: ଲୁହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନି ଦେବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଧାତୁ । ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ତିଳ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ମାଟି ପାତ୍ର: ପ୍ରକୃତ ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶନି ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ।

ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:

ଶନିବାର ଦିନ, ଏକ ଲୁହା ପାତ୍ରରେ କଳା ରାଶି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ରଖି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭଗବାନ ଶନି ନିୟମିତ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ତମ୍ବା ପାତ୍ରକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ: ୫ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା !

୨୩ ମେ'ରୁ ୪ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ସଫଳତା ଆଣିବ ବୁଧଙ୍କ ଉଦୟ !

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ETV ଭାରତର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)

TAGGED:

WORSHIPPING SHANI DEV
WHY IS SHANI NOT WORSHIPPED AT HOME
SHANI DEV PUJA RULES
ଶନିଦେବ ପୂଜା
WORSHIP OF LORD SHANI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.