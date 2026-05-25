ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି କି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ..
Published : May 25, 2026 at 3:43 PM IST
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଶନିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ବିଶେଷକରି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଠୋର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ଫଳରେ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ ।
ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା ସମୟରେ ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ କେବଳ ପୂଜାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭକୁ ନକାରାତ୍ମକ କରି ନଥାଏ ବରଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ । ସେହି ଭୁଲ ହେଉଛି ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା । ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ କାହିଁକି ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ? ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା କାହାଣୀ:
ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର । କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ପରି ନୁହେଁ; ବରଂ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି । ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଶନିଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏହି ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ତେଜ ଏତେ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ 'ସଂଜ୍ଞା' ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ସେ 'ଛାୟା' ନାମକ ନିଜ ପରି ଜଣେ ମହିଳା (ନିଜର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ)ଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । 'ସଂଜ୍ଞା' ଛାୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମହ (ବିଶ୍ୱକର୍ମା)ଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ପରେ, ସେ ଏକ ଘୋଡା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।
ଛାୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ । ଛାୟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମିଳନରୁ ଭଗବାନ ଶନି, ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ ଏବଂ ଦେବୀ ତପତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଛାୟା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷର ନୀତି ଅନୁସାରେ, ତମ୍ବା ହେଉଛି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଧାତୁ । ତେଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ମାତ୍ର, ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ ।
ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ:
ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କଠୋର । ସେ ଶୀତଳତା, ସଂଯମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ । ବିପରୀତରେ, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତାପକୁ ଶୋଷଣ କରେ । ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ । ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ...
ଟଙ୍କା ସମସ୍ୟା: କାମ କିମ୍ବା କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା: ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ ।
ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାବ: ଶନି ଦେବଙ୍କୁ "କର୍ମଦାତା" ଏବଂ "ନ୍ୟାୟର ଦେବତା" ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରେ ।
ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କେଉଁ ପାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ?
ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି...
ଲୁହା ପାତ୍ର: ଲୁହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନି ଦେବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଧାତୁ । ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ତିଳ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ମାଟି ପାତ୍ର: ପ୍ରକୃତ ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶନି ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ।
ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:
ଶନିବାର ଦିନ, ଏକ ଲୁହା ପାତ୍ରରେ କଳା ରାଶି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ରଖି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭଗବାନ ଶନି ନିୟମିତ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ତମ୍ବା ପାତ୍ରକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ETV ଭାରତର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)