ଏହି ସବୁ ରସ ପିଅନ୍ତୁ, ତ୍ବଚାର ଚମକ ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ
ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଏହି ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆପଣାନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ।
Published : November 9, 2025 at 4:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମହଙ୍ଗା ସେରମ୍ ଏବଂ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା କାହିଁକି ଚମକୁ ନାହିଁ ? ହୁଏତ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାହାରରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିତରରୁ ପୋଷକତତ୍ତ୍ବ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ଘରେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ଦ୍ବାରା ତ୍ବଚାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ । ଏହା ତ୍ୱଚାକୁ ଭିତରରୁ ମରାମତି କରିବା ସହ କୁଞ୍ଚନ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଦେବ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରେ ଥିବା ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯାହା ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ ।
ଅଁଳା ରସ: ଅଁଳାକୁ ଭିଟାମିନ୍ C ର ଏକ ପାୱାରହାଉସ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏକ ଛୋଟ ଅଁଳା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହା କେବଳ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱଚାକୁ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରେ । ଏକ ଚାମଚ ତାଜା ଅଁଳା ରସ କିମ୍ବା ପାଉଡରକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।
ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବଂ ମହୁ: ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାନୀୟ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବଂ ମହୁ । ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ୍ C ଭରପୂର, ଯାହା କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ଏହା ଚର୍ମକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରେ, pH ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ସାଦା କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ସେବନ କରିଲେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ।
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବଂ ବ୍ଲୁବେରି:
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବଂ ବ୍ଲୁବେରି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା କୋଲାଜେନ୍ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କୋଲାଜେନ୍ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖେ । ଏକ କପ୍ ବେରିକୁ ଦହି କିମ୍ବା ବାଦାମ କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୁଦିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନର ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ ।
ଗାଜର-ବିଟରୁଟ୍-ଅଦା ରସ:
ଏହି ରସ ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଚର୍ମକୁ ଭିତରୁ ପୋଷଣ ଦିଏ । ବିଟ୍ ଏବଂ ଗାଜରର ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଦାର ପ୍ରଦାହ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣ ସହିତ, ଚର୍ମକୁ ମରାମତି କରେ ଏବଂ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଗାଜର, ବିଟରୁଟ୍ ଏବଂ ଅଦାର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଜୁସରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସେବନ କରିପାରିବେ ।
ଗ୍ରୀନ୍ ଟି: ସବୁଜ ଚା ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଏକ ଚମତ୍କାର ପାନୀୟ । ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି । ଏଥିରେ ପଲିଫେନୋଲ୍ସ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ । ଏହା ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତିକାରକ UV କିରଣ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କୋଲାଜେନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ । ପ୍ରତିଦିନ 1 ରୁ 2 କପ୍ ବିନା ଚିନିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଅନ୍ତୁ ।
ଡାଳିମ୍ବ ରସ: ଡାଳିମ୍ବ ରସ ଏହା ଚର୍ମ କୋଷ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଡାଳିମ୍ବରେ ଏଲାଜିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକ ଥାଏ, ଯାହା କୋଲାଜେନର ଭାଙ୍ଗିବା ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଆସିଥାଏ ।