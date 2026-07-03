କେଶ ଧଳା ହୋଇଯାଉଛି କି? ଆଜି ହିଁ ମେଲାନିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ...
ଆଜିକାଲି ଅସମୟରେ ଓ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧଳା କେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ପଢନ୍ତୁ...
Published : July 3, 2026 at 6:04 PM IST
ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କେଶ ପାଚିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ଏହାକୁ ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ହେନା ମେହେନ୍ଦି ଓ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ମେଲାନିନ୍ କେଶକୁ କଳାରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କେଶକୁ ପୁନର୍ବାର କଳା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲାନିନ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ ।
ସବୁଜ ପନିପରିବା:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଦି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ଭରପୂର ରହିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିଟା-କ୍ୟାରୋଟିନ୍, ଫୋଲେଟ୍, ଭିଟାମିନ C ଓ ଆଇରନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
The National Library of Medicine ଅନୁଯାୟୀ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ମିନେରାଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ କେଶ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବ୍ଲୁ ବେରି, ବିନ୍ ଓ ପନିପରିବାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିଥାଏ ।
ଟମାଟୋ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟମାଟୋ ଯୁବବସ୍ଥାରେ କେଶ ପାଚିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହା ଧଳା କେଶକୁ କଳା କରିପାରିନଥାଏ ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ଯତରେ କଳା କେଶକୁ ଧଳା ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ।ଏଥିରେ ଲାଇକୋପିନ୍ ନାମକ ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । ଏହା କେଶ ମୂଳକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।
ଅଣ୍ଡା:
ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଟାଇରୋସିନ୍ ନାମକ ଏକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଭିଟାମିନ୍ B12, ବାୟୋଟିନ୍ (B7), ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି-କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିଟାମିନ୍ ଆଦିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ ତିଆରି ହେବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଏହା କମ୍ ବୟସରୁ କେଶ ପାଚିଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ବାୟୋଟିନ୍ କେଶ ଓ ତ୍ବଚା ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କଖାରୁ ମଞ୍ଜି:
ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମେଲାନିନ୍ ଓ ଜିଙ୍କ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ଏହା କେଶ ଓ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ । କଖାରୁ ମଞ୍ଜିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଚର୍ମକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ସାଲାଡ, ସ୍ମୁଦି କିମ୍ବା ଘରେ ତିଆରି ଗ୍ରାନୋଲା ସହିତ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ।
ଆଲମଣ୍ଡ:
ଆଲମଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମେଲାନିନ୍ ଭରି ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆଲମଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ E କେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା କପର୍ ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ ତିଆରି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଯାହା କେଶକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)