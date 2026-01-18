ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ କଣ ଓ କାହିଁକି ଜରୁରୀ?
ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ କ'ଣ ? ଆମକୁ ଡିଜିଟାଲ ଡିଟକ୍ସ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା
Published : January 18, 2026 at 11:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ରହିଛି । ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇପଡୁଛି । ସାମାନ୍ୟରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ୍ ଖୋଜିଥାଉ । ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଫୋନ ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର କାରଣ ଅଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ । ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚେକ୍ କରିବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବାରମ୍ବାର ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଚିଡଚିଡ଼ା ସ୍ବଭାବର ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟର ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ ଭଳି ଉପାୟ ଶୁଣିଛେ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ କଣ? କିପରି କରିଲେ ଆମକୁ ଏହାର ଉପକାର ମିଳିବ ଖବରରେ ପଢିବା ।
ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ କଣ?
ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଯଥା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲାପ୍ଟପ୍ ଓ ଟାବଲେଟ ଭଳି ଡିଭାଇସ୍ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହିଁ ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ କୁହାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍କ୍ରିନ ଟାଇମ୍ କମ୍ କରିବା ସହିତ ବାସ୍ତବିକ ଦୁନିଆରେ ବେଶି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଡେଟକ୍, ପଛର ମୂଳ କାରଣ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସାମନ୍ୟ ବିରତି ଦେବା । ଏହା ପୂରା ଏକ ଦିନ ଧରି ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଚରନେଟର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ନିଜର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ହୋଇପାରେ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ:
ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଏହା ଯେବେ ଅଭ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
- ଚିନ୍ତା ବଢିବା: ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର ଲାଇକ, କମେଣ୍ଟ ଓ ଫଲୋଅର ସଂଖ୍ୟାରେ ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ କମ୍ କରିଥାଏ ।
- ଡିପ୍ରେସନ: ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ସମୟରେ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ।
- ଶୋଇବାର ସମସ୍ୟା: ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଫୋନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଶ୍ରାମ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ।
- ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ: ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ?
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଛାଡିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନହିଁ । ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ?
- ପ୍ରତି ମିନିଟ ବା କିଛି ମିନିଟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଫୋନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବା
- ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଦେଖିବା ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା ।
- ଶୋଇବା ଓ ନିକଟତମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା
- ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ।
କିପରି କରିବେ ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ?
ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ ଅର୍ଥ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ଫୋନ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡିଦେବା ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଧୀର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ।
- ଘରେ ଏକ ଫୋନ- ଫ୍ରି ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ:
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାନ୍ତୁ । ଖାଇବା ଓ ପରିବାର ସହିତ ବସିବା ବେଳେ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଶୋଇବା ସମୟରେ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନା':
ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏକ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଫୋନକୁ Dont Disturb ମୋଡରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏପରି କରିଲେ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ନିଦ ହୋଇଥାଏ ।
- Notifications ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏପରି କିଛି ଆପ୍ ଥାନ୍ତି ଯାହାର Notificationsର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ତେଣୁ ଜରୁରୀ ଆପ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆପ୍ର Notification ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ଭଲ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ:
ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଭଲ ବହି ପଢନ୍ତୁ, ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚାଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଗ ଓ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବ୍ରେକ ନିଅନ୍ତୁ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ 'ଆଲିବଗ୍'
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)