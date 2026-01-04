ETV Bharat / lifestyle

ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ?

ଜାନୁଆରୀ 4ରୁ 10 ତାରିଖ ମାଘ ମାସ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । ଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ..

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
January 4, 2026

Published : January 4, 2026 at 1:19 PM IST

9 Min Read
Weekly Horoscope
ମେଷ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ମାମଲାରେ, ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ସକାରାତ୍ମକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅବହେଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ତିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିବାହ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ପାଇପାରନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟି ସ୍ଥିର ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପର୍କରେ ବିକାଶ, ଆର୍ଥିକ ସତର୍କତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Weekly Horoscope
ବୃଷ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଜ୍ୱର ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅହଂକାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସପ୍ତାହ ଆଶା କରିପାରିବେ, ଘରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ ହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, ବୃତ୍ତିଗତ ସୁଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ସତର୍କତା, ସୁଦୃଢ଼ ​​ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

Weekly Horoscope
ମିଥୁନ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ । କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ସତର୍କ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚଳିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବା ଜରୁରୀ ହେବ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଗତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସପ୍ତାହଟିକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରିବ ।

Weekly Horoscope
କର୍କଟ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯାହା ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସହଜ କରିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସହଭାଗୀତାରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ସକ୍ରିୟ, ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବୃତ୍ତିଗତ ସମର୍ଥନ, ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଧ୍ୟାନର ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ।

Weekly Horoscope
ସିଂହ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯାହା ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଲାଭ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ନିବେଶ ନକରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷକରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟି କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଯୋଗ, ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ସତର୍କତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

Weekly Horoscope
କନ୍ୟା (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ କିମ୍ବା ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, ଯାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ, ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜର ଭାବନା ବାଣ୍ଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଘରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅହଂକାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, କ୍ୟାରିୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହାୟତା ଆଣିବ ।

Weekly Horoscope
ତୁଳା (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଜାରି ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଯାହା ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବେ, ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବେ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦୃଢ଼ ରହିବ । ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତା, କ୍ୟାରିଅର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିଥାଏ ।

Weekly Horoscope
ବିଛା (ETV Bharat)

ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣ କିଛି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ, ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାର ସଫଳତାର ସହିତ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥାଏ । ତଥାପି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ହ୍ରାସ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସାବଧାନତାର ସହ ପରିଚାଳନା ନ କଲେ ଛୋଟ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ତୋଷର ମିଶ୍ରଣ ଆଣିବ, ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବୈବାହିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ସପ୍ତାହଟିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ।

Weekly Horoscope
ଧନୁ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ । ମାତ୍ର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ସପ୍ତାହଟି ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ହେବ । କାରଣ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ । ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହୋଇନପାରେ । ଶିକ୍ଷାଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ, ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ ।

Weekly Horoscope
ମକର (ETV Bharat)

ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ । ମାତ୍ର ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କ୍ୟାରିଅର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ସତର୍କ ଯୋଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିପାରେ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଘରୋଇ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିରତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହା ସ୍ଥିର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟିରେ କ୍ୟାରିୟର ବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍ଥିର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେହିପରି ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବେ ।

Weekly Horoscope
କୁମ୍ଭ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ତଥାପି, ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନକୁ ଗଭୀର କରିପାରେ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରହିବ, ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ଅଧିକ ହେବ, ଯାହା ଭଲ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ ।

Weekly Horoscope
ମୀନ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବୃତ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ କରିବ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସପ୍ତାହଟି ସ୍ଥିର ରହିବ, କେବଳ ହାଲୁକା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ୍ୟାରିଅର, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ରାଶିଫଳ
WEEKLY HOROSCOPE

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

