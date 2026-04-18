ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଆୟ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ସଫଳତା
କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । କାହାକୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : April 18, 2026 at 1:25 PM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ଅବହେଳାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ ଗରମ କିମ୍ବା ବଦହଜମୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ଆଣିବ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାରକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ । ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଫଳାଫଳ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ, ଏବଂ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କାରବାରରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରିରେ କାମ ଭଲ ଚାଲିବ । ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଅନୁଭବ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉଷ୍ମ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏଡନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ସମୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଠିର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୃଦ୍ଧିର ଉପହାର ପାଇବେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । କାହା ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ବାଣ୍ଟିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ ଘା କିମ୍ବା ପେଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଏକାଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।