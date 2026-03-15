ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେବ ଅର୍ଥଲାଭ
ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ 21 ତାରିଖ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ।
Published : March 15, 2026 at 5:51 PM IST
ମେଷ: ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା/ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବହୁତ ବଢ଼ିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ । ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଛୁଇଁବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗର୍ବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା/ପ୍ରେମିକ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ପୁରୁଣା ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ବାହାରିପାରେ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସତର୍କତାର ସପ୍ତାହ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସପ୍ତାହଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜର ବୈଷୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସହିତ ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଧୂମ୍ରପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ବାଣ୍ଟିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ । ଛାତ୍ର? ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବେ । ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜର ନାମ କମାଇବେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆଣିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମକର: ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ । ଟଙ୍କା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହଜ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିନପାରେ । ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ ଭାବନା ରଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସାବଧାନତା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କାମ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ସେତେଟା ଭଲ ସମୟ ହୋଇନପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।