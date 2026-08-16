ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ !
ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 22 ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ, ଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ।
Published : August 16, 2026 at 11:13 AM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଗତି ହେବ । ଚାକିରିରେ ଅନୁକୂଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଆପଣ ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆୟ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହସର ସହିତ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଫଳତା ଆଣିବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଲ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭଲ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଘଟଣା ଘଟିବ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି । ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାମରେ ସଫଳ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତରବରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଅସ୍ଥିର ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଆୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ବିନା ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅହଂକାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେବ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଜାରି ରହିଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବେ । ଆପଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ଷତିର ଭୟ ନ ରଖି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶାଜନକ ହେବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ । ନିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ । ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ । ଚାକିରିରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟର ପରିସର ବିସ୍ତାର ହେବ । ନିବେଶରେ ଲାଭ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ସହିତ, ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶୁଭ ରହିବ । ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସୁସଙ୍ଗତତା ସହିତ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । କାମରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନିବେଶରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଚ୍ଚତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଆୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଲ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ । ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ । ଛାତ୍ରମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ନିଜ ଚାକିରିରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ଭଲ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଉପାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣ ବିରକ୍ତିକର କରିପାରେ । ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଚାକିରିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭଲ । ଗ୍ରହର ଗମନ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ନ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ଯକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ । ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଆତ୍ମ-ସୁଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ । ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ । ଚାକିରିରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପଦବୀର ସୂଚନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ପୁରୁଣା ଋଣ ଆଦାୟ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବେ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଆପଣ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । କାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯୋଜନା ଅଭାବରୁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ । ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଆଲୋଚନାରେ କ୍ରୋଧ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।