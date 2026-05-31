ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, କେମିତି କଟିବ ?
ମେ' 31ରୁ ଜୁନ 6 ତାରିଖ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ, ଏହି ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ?
Published : May 31, 2026 at 4:09 PM IST
ମେଷ: ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହି ବ। ପେଟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଏକ ଦାବିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ପ୍ରେମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଖରାପ ସଂଗତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଉଚିତ ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ହୋଇନପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପେଟ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ । ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ, ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଘର, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ । କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ପ୍ରେମୀମାନେ ପରସ୍ପରର ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯିବେ । ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ ।