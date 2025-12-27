ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଶେଷ ଓ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି ରହିବ ?
2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଓ 2026ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : December 27, 2025 at 4:00 PM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମେଷ ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଇଚ୍ଛିତ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଜଣେ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଲାଭ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଘର ନବୀକରଣରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଚାକିରି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପୁରୁଣା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଫେରି ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ସତର୍କତାର ସହ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ, ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ । ଚାକିରିଧାରୀମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଘର କିଣିବା, ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆପଣ ରୋଗ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ସହ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଳା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ମତଭେଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ଚାପକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ରହିବ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କଲେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଫିସ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ , ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ଭଲ ସପ୍ତାହ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏକାଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଚାକିରିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରି ଛାଡିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅହଂକାରକୁ ମନରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରିଧାରୀମାନେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବସାୟ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନପାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କମ୍ ହୋଇପାରେ । ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ନିବେଶ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନାମ ଲେଖାଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆଖି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ଚାଲିବା ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଋଣ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଲାଭ ଆଣିଦେବ । ଚାକିରିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉତ୍ତେଜନା କିଛି ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପାଠପଢ଼ାରୁ ହଟିପାରେ । ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଗବେଷଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରଗତି ଓ ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମକର ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଅଟେ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅହଂକାରକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଖୁସିର ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଫିଟ୍, ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କଲେ ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଲାଭ ଆଣିଦେବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ପିଠି କିମ୍ବା ଗୋଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ଅସାବଧାନତା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲିଆ କିମ୍ବା ଭଜା ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅନୁକୂଳ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଚାକିରିଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ମନଯୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ ।