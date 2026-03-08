ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶି, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । କାହାକୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : March 8, 2026 at 2:58 PM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ବାହାରେ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଘରେ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାମରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବେ । ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମନେ କରିବେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପ୍ରେମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଶଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଟିକିଏ ଦାବିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଆହତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକିଏ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସମୟ, ତେଣୁ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାମରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆଲର୍ଜି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ସଫଳ କ୍ୟାରିଅର ଗଠନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କାନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ । ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । କାମରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଫେରି ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ।