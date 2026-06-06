ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଲାଭବାନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ହେବ ଉନ୍ନତି
ଜୁନ୍ 7ରୁ 13 ତାରିଖ, ଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : June 6, 2026 at 1:02 PM IST
ମେଷ: ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ । ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକମାନେ ଖୁସି ହେବେ । ଏହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ । ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦଳରେ କାମ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଭଲ ରହିବ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଅସ୍ୱସ୍ତିକର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦଳରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ।
ତୁଳା: ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କିଛି ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପେଟ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉଛି । ଚର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଜୁଥିବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସତର୍କତାର ସପ୍ତାହ ହେବ । ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ମତଭେଦ ହେତୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅସାବଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଛୋଟମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ।