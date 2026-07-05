ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଜୁଲାଇ 5ରୁ 11 ଜୁଲାଇ, ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ।
Published : July 5, 2026 at 12:25 PM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରିଶ୍ରମୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ନିଜ ଚାକିରିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ମାତ୍ର, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଅପଚୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ରହିବ । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ମନେ ହେବ । କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ବିବ୍ରତକାରୀ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ନୂତନ ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମୁଖ ଘା' ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏକ ଅସ୍ଥିର ସମୟ ହେବ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । କିଛି ହାଲୁକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଘରୋଇ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସପ୍ତାହଟିକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ଘରୋଇ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁସି ରହିବେ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଖୁସି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ବେକ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖୁସିର ସମୟ । ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଘର, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସମୟ ସତର୍କତାର ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ଯେପରି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।