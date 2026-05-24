ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ମେ' ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ?

ମେ' 24ରୁ 30 ତାରିଖ, ଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।

Weekly Horoscope 24th to 30th May In Odia
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
Published : May 24, 2026 at 11:23 AM IST

ମେଷ: ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ମାନସିକ ଚାପ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସମର୍ଥନରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।

ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଏକ ଭଲ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମଧୁରତା ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ।

ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସତର୍କତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ହେବ ।

କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଗପସପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଏକ ଖୁସି ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ ।

ସିଂହ: ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ହେବେ ନାହିଁ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବାରେ ସମୟ ବିତିବ ।

କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ ସପ୍ତାହ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଗତି କରିବେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ।

ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।

ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁର୍ବଳତା ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯମତାର ସହିତ କଥା ହେବା ଭଲ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ା କରିପାରିବେ ।

ମକର: ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଆପଣ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ତେବେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିପାରିବେ ।

କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗର୍ବ ଏଡାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।

ମୀନ: ମେ' ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଟଙ୍କା ଆସିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାମ କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ମନଯୋଗ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ।

