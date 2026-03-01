ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏମାନଙ୍କ ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଏହି ରାଶି ହେବେ ଲାଭବାନ
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । କେଉଁ ରାଶିକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : March 1, 2026 at 12:57 PM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଟିକେ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଲାଭ ଆଣିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ହେବ । ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତିକ୍ତତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକୂଳ ମନେ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟର ସାମାନ୍ୟ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମ ରହିବ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ପୂର୍ବ ନିବେଶ ଲାଭ ଦେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ତୁଳା: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ରହିନପାରେ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କାମରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କିଛି କହି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବେ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।