ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଅଛି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ
ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ, ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 31, 2025 at 7:09 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 31, ବୁଧବାର । ମେଷ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିବେ । ଦିନଟି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତାରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ । ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମରେ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ । ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖାଯିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆଜି ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢିବ । ଆଜି, ବିବାଦ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଜଡିତ ରହିବେ ଏବଂ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ତଥାପି, ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ବିବାହିତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଯାନବାହାନର ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । କାମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ପରିଣାମ କମ୍ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋଭରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଉନ୍ନତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆପଣ ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ହତାଶାଜନକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଭାରୀ ଲାଗିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ । ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ମୀନ: ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ । ଘରେ, ପରିବାରରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ । ତଥାପି, ଆଜି ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରୀ କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।