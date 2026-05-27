ଗରମ ଦିନରେ ଟାଙ୍କିରୁ ଗରମ ପାଣି ଆସୁଛି କି? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ...

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଗରମ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବଂ ପାଣି ପାଇପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି କି? କିପରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ...

ଗରମ ଦିନରେ ଟାଙ୍କିରୁ ଗରମ ପାଣି ଆସୁଛି କି ? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ... (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 8:44 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ସାରା ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହିତ ହିଟ୍ ୱେଭ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 48 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ମେ ମାସ ଶେଷରେ ଏବଂ ଜୁନ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ଦେଉଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗରମ ହେବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏହା ସହିତ ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରୁନି ।

ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରଭାବୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ପାଳନ କରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହିବ।

  • ଟାଙ୍କି ବାହାରେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ପାଣିକୁ ଗରମ କରିନଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ R-ଭାଲ୍ୟୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେପରି ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍, କ୍ଲୋଜ୍ଡ ସେଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଫୋମ୍ । ଏହା ଟାଙ୍କି ବାହାରେ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଫଳରେ ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ । ଆପଣ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଝୋଟ ଅଖା ମଧ୍ୟ ବାଛି ପାରନ୍ତି ।
  • ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଟାଙ୍କି କିଣିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଶୋଷଣ କରି ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ବିକିରଣ ହେବା ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ସିଲ୍ଭର୍ ରଙ୍ଗର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଲଗାଇପରିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଜେଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ।
  • ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ । ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ସେଡ୍ (ଛାଇ) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଡ୍ ରହିବା ଦ୍ବାରା ପାଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇନଥାଏ । ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଜେଟ ହିସାବରେ ଦେଖି ବନାଇ ପାରିବେ ।
  • ଛାତ ଉପରେ ଟାଙ୍କିକୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଟାଙ୍କିର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରେ । ଏବଂ ଛାତର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ବାରା ପାଣି ଟାଙ୍କି ସିଧାସଳଖ ଗରମ ହୋଇନଥାଏ । ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ।
  • ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ପାଣି ଭରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଜଲଦି ଗରମ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଣି ଭରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
  • ଛାତ ଉପରେ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପାଣି ଟାଙ୍କି ବେଶି ଗରମ ଶୋଷଣ କରିନଥାଏ ଓ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ।

