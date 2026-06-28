ମୌସୁମୀରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ଡେଷ୍ଟିନେସନ
ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମୌସୁମୀରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ନିଜ ପ୍ଲାନରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଜାଣିବା...
Published : June 28, 2026 at 6:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖରାର ଦୀର୍ଘ ଜ୍ବଳନ ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅସୁମାରୀ ଶୀତଳତା ନେଇ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ । ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ମନରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଛି । ଝାଉଁଳି ପଡିଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାର ଡାଳରେ ଉଇଁଛି ନବ ପଲ୍ଲବ । ମନପ୍ରାଣରେ ଭରିଦେଇଛି ଅସୁମାରୀ ଉନ୍ମାଦନା । ସବୁଜିମା ଭରା ପ୍ରକୃତିର ଏପରି ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସ୍ବଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ । ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମୌସୁମୀରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ନିଜ ପ୍ଲାନରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଜାଣିବା...
ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ । ବୃକ୍ଷଲତା ନୂଆ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ପୂରି ଉଠେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ । ଏହି ସବୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ମୌସୁମୀର ଭରପୂର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇପାରିବେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ପଢିବା...
ପେରିୟାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (କେରଳମ୍):
ପେରିୟାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ । ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ହ୍ରଦ, ହାତୀଙ୍କ ପଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁବ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଏଠାକାର ବୋଟ୍ ସଫାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥାଏ ।
କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଆସାମ୍):
ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ UNESCO ବିଶ୍ବ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ଶିଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏଠାକାର ସବୁଜିମା ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୌସୁମୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ।
ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (କେରଳମ୍):
ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଗ ଅଟେ । ବର୍ଷା ଋତୁରେ,ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ବିରଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଖିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ନାମଦାଫା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ):
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମେଘ ଏବଂ ସବୁଜିମାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଆପଣ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖିପାରିବେ । ଏହାଦୁଃସାହସିକ ଏବଂ ଟ୍ରେକିଂ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ।