ETV Bharat / lifestyle

ମୌସୁମୀରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ଡେଷ୍ଟିନେସନ

ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମୌସୁମୀରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ନିଜ ପ୍ଲାନରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଜାଣିବା...

Visit these beautiful destinations during monsoon
ମୌସୁମୀରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ଡେଷ୍ଟିନେସନ (keralatourism.org)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 6:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖରାର ଦୀର୍ଘ ଜ୍ବଳନ ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅସୁମାରୀ ଶୀତଳତା ନେଇ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ । ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ମନରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଛି । ଝାଉଁଳି ପଡିଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାର ଡାଳରେ ଉଇଁଛି ନବ ପଲ୍ଲବ । ମନପ୍ରାଣରେ ଭରିଦେଇଛି ଅସୁମାରୀ ଉନ୍ମାଦନା । ସବୁଜିମା ଭରା ପ୍ରକୃତିର ଏପରି ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସ୍ବଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ । ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମୌସୁମୀରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ନିଜ ପ୍ଲାନରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଜାଣିବା...

ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ । ବୃକ୍ଷଲତା ନୂଆ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ପୂରି ଉଠେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ । ଏହି ସବୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ମୌସୁମୀର ଭରପୂର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇପାରିବେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ପଢିବା...

ପେରିୟାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (କେରଳମ୍):
ପେରିୟାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ । ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ହ୍ରଦ, ହାତୀଙ୍କ ପଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁବ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଏଠାକାର ବୋଟ୍ ସଫାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥାଏ ।

କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଆସାମ୍):
ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ UNESCO ବିଶ୍ବ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ଶିଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏଠାକାର ସବୁଜିମା ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୌସୁମୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ।

ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (କେରଳମ୍):
ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଗ ଅଟେ । ବର୍ଷା ଋତୁରେ,ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ବିରଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଖିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ନାମଦାଫା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ):
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମେଘ ଏବଂ ସବୁଜିମାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଆପଣ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖିପାରିବେ । ଏହାଦୁଃସାହସିକ ଏବଂ ଟ୍ରେକିଂ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ।

TAGGED:

NATIONAL PARKS
MONSOON TRIP
NATIONAL PARKS DURING MONSOON
KAZIRANGA NATION PARK
MONSOON TRIP PLAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.