ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ, ୬ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ
ଶୁକ୍ର, ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ । 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
Published : July 6, 2026 at 3:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, ଖୁସି ଏବଂ ମହିମାର ଦୂତ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଶୁକ୍ର, ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ । ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ତଥାପି, 6ଟି ରାଶି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ , ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ସୁଖଦ ହେବ । ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରର ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ସିଂହ:
ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ (ଲଗ୍ନ) ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କଳା, ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
କର୍କଟ:
କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଧନ ଘରେ ଘଟୁଛି । ଜୁଲାଇ 16ରୁ ଜୁଲାଇ 29 ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗୁପ୍ତ ଧନ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ।
ତୁଳା:
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ଏକାଦଶ ଅର୍ଥାତ ଲାଭ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ।
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଦଶମ ଘରେ (କର୍ମ) ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ।
କୁମ୍ଭ:
ଶୁକ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ଆଣିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)