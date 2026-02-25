ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ, ୩ ରାଶିର ବଢ଼ିବ ଟେନସନ୍ !
ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଶୁକ୍ର । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଧନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଶୁକ୍ର, ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । ଏହା 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହା କିଛି ରାଶି ପାଇଁ "ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ" ଭଳି ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ ।
ମେଷ: ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୋଟର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରେ । ଗୋଚରର ଆରମ୍ଭରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଲିକା ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଲାଭ ନମିଳିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିନ୍ତୁ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ତୁଳା: ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି
ଶୁକ୍ର, ତୁଳା ରାଶିର ଶାସକ । କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ସମସ୍ୟା
ଧନୁ ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ହେବା ଦ୍ବାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫଳାଫଳ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହତାଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ନିଜ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନରଖିଲେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏହାକୁ ରୋକିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ।
ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହଜ ଉପାୟ:
ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା: ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର 108 ଥର 'ଓମ୍ ଶୁମ୍ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ' ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ।
ଦାନପୂଣ୍ୟ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଚିନି, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ବ୍ୟବହାର: ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
ଶିବ ଉପାସନା: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ।
