ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୁନ 8ରୁ ଜୁଲାଇ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କଠିନ ସମୟ, ଏହି 3 ରାଶି ସତର୍କ !
ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ 8ରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ ।
Published : June 5, 2026 at 4:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଗ୍ରହମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମାନବ ଜୀବନ, କ୍ୟାରିଅର, ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଏହି କ୍ରମରେ, ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ, ଭୌତିକ ସୁଖ, ପ୍ରେମ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି ଛାଡି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଭ୍ରମଣ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ରାଶି ପରିବାରରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କେଉଁ 3ଟି ରାଶି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମେଷ: ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗମନ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ବଢ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ସହିତ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଯାତ୍ରା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ନଦେବାରୁ ସ୍ଥଗିତ କାମ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ଧନୁ: ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା
ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ମିଶ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପତି/ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସାମାଜିକ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
କୁମ୍ଭ: କ୍ୟାରିୟରରେ ନିରାଶା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗମନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ମତଭେଦ ଘରର ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ଚାକିରି, ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳତା ନିରାଶା ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏପରି ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ।
ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ:
ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡିତ ବାଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର "ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସଃ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ" ଜପ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳାସ ଏବଂ ଅଯଥା ଆକର୍ଷଣରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି; ୬ ରାଶିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ
ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)