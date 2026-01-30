ଜଣା ଅଜଣା: ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି କି ? ଓଜନ 11 କେଜି
ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆର୍ନୋଲଡିକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୁଲ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ପଚା ମାଂସ ପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ । ଏସବୁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ
Published : January 30, 2026 at 2:24 PM IST
World Largest Flower ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁଲ...କେବେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, କେବେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଫୁଲ...ଗୋଲାପଠୁ ନେଇ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାଖାପାଖି 250,000 ରୁ 400,000 ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରୂପ, ରଙ୍ଗ ସବୁଥିରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ । ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷକ, ଓଜନ ବି ହାଲୁକା । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୁଲ କେଉଁଟା ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଓଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ । ଯାହାର ଓଜନ 11 କେଜି...ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୁଲ ରାଫ୍ଲେସିଆ ଅର୍ନୋଲଡି ବିଷୟରେ ।
ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୁଲ:
ରାଫ୍ଲେସିଆ ଅର୍ନୋଲଡିକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୁଲ ଭାବେ ଗଣାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଫୁଲ ବାସ୍ନା ଓ ଆକାରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ‘ମୃତ ଫୁଲ’ ବା ‘କ୍ରପ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଥାଏ ମାଂସ ପଚିଗଲେ ଯେପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ସେହିପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପଚା ମାଂସକୁ ଆହାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମାଛି ଏହି ଫୁଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
କେଉଁଠି ଏହି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ?
ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୁଲ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଫୁଲ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଠାରେ ବର୍ଷତମାମ ଏହି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 3 ଫୁଟ, ଓଜନ 6ରୁ 11 କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ପରଜୀବୀ ଗଛ ଅଟେ ।
ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ:
ଟାଇଟନ ଏରମ, ଟେଲିପୋର୍ଟ ପାମ ଭଳି ବଡ଼ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲରୁ ହୋଇଥାଏ । ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ରାଫ୍ଲେସିଆ ଅର୍ନୋଲଡିର ସ୍ଥାନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଏହାର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଲାଲ, ଗାଢ୍ ଲାଲ, ହାଲୁକା ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ଦେଖିବାକୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ପରି...
କଞ୍ଚା ମାଂସ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଫୁଲର ତୁଳନା ମଧ୍ୟ ମାଂସ ସହ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଯେପରି ଲାଗେ ବାହାର ଦୁନିଆର ଫୁଲ ଭଳି ।
କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ:
ରାଫ୍ଲେସିଆ ଅର୍ନୋଲଡି ଫୁଲ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ବୋର୍ନିୟୋ ଭଳି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଫୁଲ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
