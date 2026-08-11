ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେତେ ପ୍ରକାରର ? ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ କି ଲାଭ ମିଳେ ଜାଣନ୍ତି କି...
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଇଥିବା ଏକ ଉପହାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯାହାର ଚମତ୍କାରୀ ଉପକାରିତା ଥିବା ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ।
Published : August 11, 2026 at 4:25 PM IST
ଶିବ ପୂରାଣ ଅନୁସାରେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ୍ ରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଅ, ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜ୍ଯୋର୍ତିବିଦ୍ ଡା. ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେତେ ପ୍ରକାର । ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେତେ ପ୍ରକାର ? ଧାରଣ କଲେ ଲାଭ କଣ ?
ଏକମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଜୀବନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଧନ, ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ଜ୍ୟୋର୍ତିବିତ୍ କୁହନ୍ତି । ସମ୍ମାନ, ଧନ ଓ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏକମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଏକମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ।
ଦୁଇମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଭଗବାନ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ବେର ଅଟନ୍ତି ।
ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରି ପିନ୍ଧାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଅଟନ୍ତି ।
ଚାରିମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ।
ପଞ୍ଚମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଆଧ୍ୟାମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ।
ଛଅମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବୃଦ୍ଧି, କଳା, ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଟନ୍ତି ।
ସାତମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି ।
ଆଠମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଠମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଅଟନ୍ତି ।
ନ’ ମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ସାହାସ, ଶକ୍ତି, ନିର୍ଭୟ ରହିବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ମା’ ଦୁର୍ଗା ଅଟନ୍ତି ।
ଦଶମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ନଜର, ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ମାମଲାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ।
ଏଗାରମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତା ବଢାଇଥାଏ । କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଅଟନ୍ତି ।
ବାରମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ନାଁ, ଗୌରବ, ସଫଳତା ପାଇବା, ନେତୃତ୍ବ ନେବା ଗୁଣ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।
ତେରମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ।
ଚଉଦମୁଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜାଗ୍ରତ ଓ ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବ ଅଟନ୍ତି ।
ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି, ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସମସ୍ତ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବା, ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଅଟନ୍ତି ।
ଗୌରୀ-ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ:
ଏହାକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହସଖୁସି ବଢାଇବା, ବିଳମ୍ବ ବିବାହ, ସନ୍ତାନ ନହେବା ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅଟନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ମୋତି ଭଳି ଚମକିବ ଦାନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କଣ ?
ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହି ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ବର୍ଷିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
Disclimer: ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ପାଠ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ETV Bharat ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ।