ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବର୍ଷର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର, ସିଂହ ରାଶି ସହିତ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଫିଟିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 30, 2025 at 7:11 AM IST
ମେଷ: ମଙ୍ଗଳବାର, ଡିସେମ୍ବର 30, 2025ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିରୋଧ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ । ଆଜି ଏକ ମହଙ୍ଗା ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଭଲ କରିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କିଛି ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ସିଂହ: ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଥକ୍କା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଧୀର କରିଦେବ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଚାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ । ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ । ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଅସୁସ୍ଥତାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ନୀରବ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବହୁ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ସରକାର ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ପ୍ରେମ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ଦିନ । ଆପଣ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସୁଖ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଆରାମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳତା ନିରାଶା ଆଣିପାରେ । ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି । ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।
ମକର: ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବ । ଏକ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅପମାନିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଘାରିଥିବା ଚିନ୍ତା ପରେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ, ଆପଣ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇଯିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବେ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ ।