ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଗ୍ଲୋ-ଅପ୍ ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ସହଜ ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ
ସୁନ୍ଦର ମୁଲାୟମ୍ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନିଜର ସ୍କିନ କେୟାର କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 5ଟି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆଣିଛୁ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସପ୍ତାହ । ସଭିଏଁ ନିଜ ପାର୍ଟନର ସାମ୍ନାରେ ସୁନ୍ଦର, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ଡିନର ଡେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ହାଉସ ପାର୍ଟି ମହିଳାମାନେ ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ ଦିନରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଫେସିଆଲ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଖୁବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ମୁଲାୟମ୍ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନିଜର ସ୍କିନ କେୟାର କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 5ଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆଣିଛୁ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା....
- ତ୍ବଚାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରନ୍ତୁ:
ଗ୍ଲୋଇଂ ତ୍ବଚା ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ନିଜର ତ୍ବଚାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା । ଦିନକୁ 2 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଚେହେରା ଧୋଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଓଟ୍ ମିଲ କିମ୍ବା କଫି ସ୍କ୍ରବରେ ମୁହଁ ଧୋଇପାରିବେ । ହାଲୁକା ହାତର ସ୍କ୍ରବ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ତ୍ବଚାରୁ ମୃତକୋଷିକା ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ମଇଳ ସଫା ହେବା ପରେ ତ୍ବଚାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।
- ସଠିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:
ପାଣି ଓ ତ୍ବଚାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତ୍ବଚା ଆପେ ଆପେ ଚମକଦାର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତଚ ଭାବେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସହିତ 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ପଇଡ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପି' ପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି, ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଭିଟାମିନ C ଆମ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଭିଟାମିନ ଅଟେ । ସେଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ C ଭରପୂର ଫଳ ସେବନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ ।
- ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ:
ବଜାରର କେମିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହି ପ୍ୟାକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାମଚ ଦହି, ମହୁ ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାଇ 15-20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ହାଲୁକା ହାତରେ ମସାଜ କରି ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ କରିବା ସହିତ ଦାଗ ହଟାଇଥାଏ । ତ୍ବଚାକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଦେଇଥାଏ ।
- ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ:
ଶୋଇବା ଆଗରୁ ତ୍ବଚାରେ ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ । କଳା ଦାଗକୁ ହଟାଇଥାଏ । ତ୍ବଚାକୁ ନରମ ଓ ସତେଜ କରିଥାଏ ।
- ଭଲ ଭାବେ ନିଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ:
ରାତିରେ ସଠିକ ଭାବେ ନ ଶୋଇଲେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ତ୍ବଚା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହାକି ତ୍ବଚାର ଚମକକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୁଅନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସତେଜତା ଆଣିଦେବ ।
ଏହି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଆରା ଲାଗିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ । ନିଜର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖାସ୍ ବନାନ୍ତୁ ।
