2026 ଆରମ୍ଭରୁ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ!
2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ କରିବେ । ଫଳରେ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
Published : December 3, 2025 at 8:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ବିଦାୟ ନେବ 2025, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆବର୍ଷ 2026 । ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗମନ ସହିତ, ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ, ସଂଯୋଗ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା 12ଟି ଯାକ ରାଶିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, 2026 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏକ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଯୋଗ ଶନିଦେବଙ୍କ ରାଶି, ମକରରେ ଘଟିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ କରିବେ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ, କ୍ୟାରିଅର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଶି ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..
ମେଷ: ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସଙ୍କେତ
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2026 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ଆୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହି ବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ବର୍ଷ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବ ।
ଧନୁ: କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ପ୍ରଗତି
ଏହି ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ବିକଶିତ ହେବ । ଏହା ସହିତ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଏହି ସମୟ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ । ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ । ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ନେତୃତ୍ବ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ ।
ମୀନ:ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହି ସମୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ । କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ । ଅବିବାହିତଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)