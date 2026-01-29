ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ: ବରଫାବୃତ ଉପତ୍ୟକାରୁ ବେଳାଭୂମି, ବୁଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ
ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସ୍ପିତି ଭ୍ୟାଲି, ଔଲି, ରଣ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା କଫି ଭ୍ୟାଲି କୁର୍ଗ, କେଉଁଠିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...
Published : January 29, 2026 at 11:36 AM IST
WINTER TRAVEL DESTINATION IN INDIA ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଏବେ ଶୀତ କ୍ରମଶଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟଟି ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯାଦୁ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଫା ଆକାଶ, ମନଲୋଭା ପରିବେଶ ସତେ ଯେପରି ଏକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାର ପ୍ରତୀତ ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ ବରଫାବୃତ ପହାଡ଼, ଉଷ୍ମ ବେଳାଭୂମି ଓ ମନଲୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଭୂମିରେ ଆପଣ ନିଜର ଅବସରର ସମୟ କଟାଇପାରିବେ । ତେବେ ଖବରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ....
1. ସ୍ପିତି ଭ୍ୟାଲି- ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ:
ଶୀତ ଦିନରେ ବରଫାବୃତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସମୟର ଅସ୍ଥିତ୍ବକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସ୍ପିତି ଭ୍ୟାଲି ଅଟେ । ଫେବୃଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିତି ଭ୍ୟାଲିର କିଛି ଅଂଶ ବରଫାବୃତ ରହିଥାଏ । ଆପଣ ଏଠାରେ ବରଫର ଆସ୍ତରଣ, ବରଫାବୃତ ଝରଣା ଏବଂ ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ଦେବ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଠାରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ । ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ଜିପ୍ସି ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଭ୍ୟାଲିକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଦୂର ଏକ ମଠରୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣର ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆୟାମରେ ଠେଲି ନେଇଥାଏ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ରୋମାଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରା ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କବି, ଭାବୁକ ଓ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ।
ଏଠାରେ କଣ କରିବେ?
- ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ପୁରାତନ ମଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
- ରାସ୍ତା ବରଫାବୃତ ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରତାଲ ହ୍ରାଦକୁ ଯାଇପାରିବେ ।
- ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ବଟର-ଚା'ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ।
2. ଔଲି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ:
ବରଫରେ ସ୍କିଂ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଅଛି କି ? ତେବେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡରେ ଘରୱାଲ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଔଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଏହା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଏହାର ଗଡ଼ାଣିଆ ବହୁ ମସୃଣ ଅଟେ । ଏହାର ଉଠାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ । ଏଠାକାର ନଜାରା ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନମନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ । ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରେମୀ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନୁଭବ ଦେବା ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇଥାଏ । ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଅଟେ ।
ଏଠାରେ କଣ କରିବେ?
- ଏଠାରେ ଆପଣ ବରଫରେ ସ୍କିଂ ଓ ସ୍ନୋ ବୋର୍ଡିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।
- ଔଲିର ରୋପ ୱେ, ଭାରତର ଏକ ଲମ୍ବା କେବଲ କାର୍ ରାଇଡର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ ।
- ନନ୍ଦା ଦେବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ: ଆକାଶ ସଫା ଥିଲେ ନନ୍ଦା ଦେବୀର ବିଶାଳ ସ୍ବରୂପର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।
3. ରଣ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ, ଗୁଜୁରାଟ:
ଏପରି କେବେ ଏକ ମରୁଭୂମି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବାଲି ହଳଦିଆ ନ ହୋଇ ଧଳା ହୋଇଥିବ ? କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହା ମରୁଭୂମିର ଉଷ୍ମତା ନୁହେଁ ବରଂ ମନକୁ ଏକ ଶୀତଳତା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟର ରଣ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ । ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ଲୁଣା ମରୁଭୂମିରେ ଧଳା ଚାଦର ବିଞ୍ଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏଠାରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଧଳା ଲୁଣା ବାଲିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିବାରେ ବିଲକୁଲ ବିଫଳ ହେବନି ।
ଏସବୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି:
- ରଣ ଉତ୍ସବ: ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ କଳାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ବୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
- ଭୁଜ ଓ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ: ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତକଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବା ଏବଂ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
- ତାରା ଭରା ରାତି: ଏଠାକାର ଲୁଣା ମରୁଭୂମିରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାରା ଭରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
4. ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ:
ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗରମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର କାହାଣୀ ଅଲଗା । ଏଠାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସହିତ ହାଲୁକା ପବନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଛୁଇଁ ନିଏ । ଆପଣ ଗୋଆ ଠାରୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିପାରିବେ । ଏଠାରେ ଶାନ୍ତ ବେଳାଭୂମି, ତାଳ ଗଛ ତଳେ ଶାନ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବେ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଭରପୂର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶୀତରୁ ଉଷ୍ମ ଋତୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ ।
ଏଠାରେ କଣ କରିବେ?
- ବିଭିନ୍ନ ବେଳାଭୂମି ଯେପରି କୁଡଲେ, ଓମ୍, ହାପ୍ ମୁନ୍ ଆଦି ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ।
- ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ବାଦ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ।
5. କୁର୍ଗ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ:
କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଫି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବେ କୁର୍ଗ ପରିଚିତ । ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟ ଅଟେ । ଏଠାରେ କଫି ବଗିଚାରେ ବୁଲି ଫିଲ୍ଟର କଫିର ସ୍ବାଦ ଚାଖିପାରିବେ ।
ଏଠାରେ କଣ କରିବେ?
- କଫି ବଗିଚାରେ ବୁଲନ୍ତୁ
- ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ପର୍ବତାରୋହଣର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶୀତ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ନିଜ ସହିତ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆସିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିରାଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଘୋଡାଇ ହୋଇ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ? ଜଲଦି ନିଜର ବ୍ୟାଗ ପ୍ୟାକ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜକୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।