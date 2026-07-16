ରାଶିଫଳ: ରଥଯାତ୍ରାରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଜୁଲାଇ ୧୬ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 16, 2026 at 7:56 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣ ଆଜି ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । କାହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯଦିଓ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେବ । ତଥାପି, ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ କାମରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ । ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ଆୟ କମ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ, ନୂତନ କାମ ହାତକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ତୀବ୍ରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସଫଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହେବ ।
ବିଛା: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, କ୍ଳାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହକୁ କମ କରିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ, ଏବଂ ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ । କାମ ସହିତ, ଆରାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ । ଆପଣ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ । ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣ କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖାରେ ବହୁତ ସୃଜନଶୀଳ ହେବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ସହିତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ବିବାଦରେ ଫସିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।