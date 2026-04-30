ରାଶିଫଳ: ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଶେଷ ଦିନ କେମିତି କଟିବ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 30 ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 30, 2026 at 7:00 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଏକ ସୁଖଦ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଘରେ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ପାଇପାରିବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ । ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଜମି, ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚିନ୍ତା ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିପାରେ ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ତୁଳା: ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । କାହା ସହିତ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷ ଏଡାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ହିଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଜି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । କ୍ରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବ । ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମାନସିକ ଚାପ ଲାଗି ରହିପାରେ ।