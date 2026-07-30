ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କର ଦିନ, ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗ !
ଆଜି ଜୁଲାଇ 30 ଗୁରୁବାର, ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : July 30, 2026 at 6:36 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ନୂତନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ କାମ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଟିକିଏ ଭାରୀ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ହରାଇବାର ଭୟ କରିବେ । କାହା ସହିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ମାନସିକ ହତାଶା ପ୍ରବଣ ହେବ । ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟକୁ କଷ୍ଟକର ପାଇବେ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ । ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ କମ ହେବ । କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଆସିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ବଦହଜମୀ କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।
ତୁଳା: ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।
ବିଛା: ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାମରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳତା ନିରାଶାର କାରଣ ହେବ । କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ନୀରବ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ନକାରାତ୍ମକତା ବିଚଳିତ କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମକର: ଦିନଟି ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପରିବାରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆର୍ଥିକ କାରବାର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ ନହୁଏ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାନ୍ତୁ । କାହାର ଭଲ କରିବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ:ଆପଣ ସମାଜରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ ।