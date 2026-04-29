ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖ ବୁଧବାର, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 29, 2026 at 6:59 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଉତ୍ସବର ଚମକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ବିତିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଘରର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଅଧିକ କଥା କହିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ଏହି ଦିନକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ । ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଆପଣ ମହାନ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ତୁଳା: ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣି ପାରନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ବିବାହ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବ୍ୟାପିବ । ଆଜି ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମକର: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ । ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ କିଛି ଥକାପଣ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଲେଖକ, କଳାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ନିଖୁଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ । ପାର୍ଟି ଏବଂ ପିକନିକ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବେ ।