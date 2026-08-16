ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
ଆଜି ରବିବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 16, 2026 at 6:38 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଦାନଶୀଳତାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ମାନସିକ ଭାବରେ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ବିତର୍କରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯଦିଓ ଆଜି ଆପଣ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଘରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରଖିବ ।
ମିଥୁନ: ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ । ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରମ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଖରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର କିମ୍ବା ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଖରାପ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଖୁସିର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ସମ୍ପର୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବ । ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ।
ସିଂହ: ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ । ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବେ । ଆପଣ ଆଖି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଅସଂଯମ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହାୟକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଦିନଟି ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ମଜାରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଥକାପଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ । ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଲେଖା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ସରକାରୀ କାମରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଅନୁଭବ ହେବ । ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ । ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।