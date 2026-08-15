ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 15, 2026 at 6:47 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଘରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାମ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟାସ କମ ଫଳାଫଳ ଦେବ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲରେ ସତର୍କତାର ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । କଳ୍ପନାର ତରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପରାହ୍ନରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିପାରନ୍ତି । ଘରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଖୁସି ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ସିଂହ: ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ । ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଠୋର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆଜି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଯେକୌଣସି କ୍ରୟ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାବନାର ପ୍ରବାହରେ ଭାସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଉଷ୍ମ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ଏହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ । କାମ ବହୁତ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଏହା ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସରକାରୀ କାମ ଲାଭ ଆଣିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଦିନସାରା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ବିତିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଧୀର ହେବ । ଆଜି ଏକ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ କାମରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲକରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଘରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଭୁଲ କାମ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଲଦିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ପରିବାରରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି, ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ।