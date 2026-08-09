ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଦିନ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ
ଆଜି, ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରବିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : August 9, 2026 at 6:36 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ସମାନ ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଉଚିତ । ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ।
ବୃଷ: ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ । ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜିଦ୍ଖୋର ରହିବେ, ଯାହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ତଥାପି ଦିନସାରା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେତୁ, ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହେବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାନହାନି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ଫସି ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ବିଶେଷକରି ମହିଳା ବନ୍ଧୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଏହି ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସୂଚନା ଅଛି ।
ତୁଳା: ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଏକ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ କାଶ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । କୌଣସି ଅନୈତିକ କିମ୍ବା ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଧନୁ: ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ । ଏହା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଟଙ୍କା କାରବାର ସହଜ ହେବ । ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ । ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ମାନହାନିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ।