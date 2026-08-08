ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଶତ୍ରୁ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତା !
ଆଜି ୮ ଅଗଷ୍ଟ ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 8, 2026 at 6:39 AM IST
ମେଷ: ପରିବାର ଏବଂ ଅଫିସ୍ ମାମଲାରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କମିବ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଭଦାୟକ, ନଚେତ୍, ଆପଣ ଝଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ହତାଶା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଚିନ୍ତା ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣରେ କାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗତି କରିବ । ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା, ମଜା କରିବା, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଭୋଜନ କରି ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ଯାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନଶୀଳତାର ମନୋଭାବ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଉପଭୋଗରେ ବିତିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ।
ମକର: ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ । ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେତୁ, ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସାର୍ବଜନୀନ ମାନହାନି ଏଡାନ୍ତୁ । ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ମୀନ: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ ।