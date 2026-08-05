ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେବ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 5 ବୁଧବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 5, 2026 at 6:41 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ଏକ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ସକାଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ଉପହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆରାମଦାୟକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆପଣ କିଛି କିଣାକାଟା କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହତାଶା ପ୍ରବଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଅନେକ ଲାଭ ହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଭଲ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସରକାରରୁ ଲାଭ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ବିବାଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ କେହି ବିରକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଭୁଲ କରିପାରେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ । ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ରହଣିକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବେ । ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବିଫଳତା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେବ । ନୀରବ ରହିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ସାନ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଥକ୍କା ଲାଗିପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଧିକ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ଏବଂ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।