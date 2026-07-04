ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଶନିବାର ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 4, 2026 at 6:49 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଏହା କର୍ମଜୀବୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପଦୋନ୍ନତି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଉପହାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ହେତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । କାମର ଚାପ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି । ସରକାରୀ କାମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭୋଗିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିରୋଧୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ । ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ, କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କରି ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ତଥାପି, ଆପଣ ସାଂସାରିକ ମାମଲାରେ ଟିକେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କମ୍ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଘରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ କାମ କରିପାରିବେ । ନୂତନ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଖୁସି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କାମରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ କାମରେ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ତଥାପି, ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନ ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଡୁବିବା ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ମକର: 'ନୀରବତାରେ ନଅଟି ଗୁଣ ଅଛି' ଆଜି ଏହି କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆଖିରେ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ । ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିବାଦରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।