ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ, ଏମାନଙ୍କ ଦେଖାଦେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ।
Published : February 4, 2026 at 6:53 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅବହେଳାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ସମୟ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିବେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଦିନଟି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । କ୍ରୋଧରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଦେଇପାରେ । ସହଭାଗୀତା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପଡ଼ିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବାର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ।