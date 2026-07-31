ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ହଠାତ୍ ପଢ଼ିପାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ !
ଆଜି, ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : July 31, 2026 at 6:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବୈଠକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସର ଆରମ୍ଭ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ/ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡାନ୍ତୁ । ନିଆଁ ଏବଂ ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ ।
ମିଥୁନ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ତଥାପି, ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
କର୍କଟ: ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ସହଭାଗୀତା କାମରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିଦେଶ ଉଦ୍ୟମରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୃଦ୍ଧି ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ହେବ । ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ । ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ସହଜ ହେବ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସତେଜତା ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସିର ଅଭାବ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିପାରେ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମାନହାନିର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ବିଛା: ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ସମୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ସହାୟକ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବଣ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ, ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସମୟାନୁସାରେ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ।
ମକର: ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ପ୍ରବଣ ହେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଅଫିସରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଠିପାରେ । ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଘରୋଇ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ମାନସିକ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ ।