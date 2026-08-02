ରାଶିଫଳ: ବିବାଦ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 2, 2026 at 6:39 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛିତ କାମ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆନନ୍ଦ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଘେରି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଯଦିଓ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ।
ସିଂହ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ । ଆପଣ ଭ୍ରମଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।
ତୁଳା : ଆଜି ଦିନଟି ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ । ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ । ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ କାମରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଧନୁ: ଆଜି କିଛି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ପାରିବାରିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦିଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସାବଧାନତା ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ମହିଳାମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଜମି, ଗୃହ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମଳିନ ହୋଇପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପୂଜାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବାବନା ରହିଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତକର । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଆପଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବେ । ଆଜି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭବରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।
ମୀନ: ଆଜି କାହା ସହିତ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।