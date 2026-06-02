ରାଶିଫଳ: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା
ଆଜି ଜୁନ 2 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 2, 2026 at 6:50 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଜବୁତ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଅଫିସ୍ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହୋଇଯିବ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଘରୋଇ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣି ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ବାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଟିଳତା ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ମକର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆପଣ ଆଖି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତରବର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶୁଭ ଘଟଣା ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।