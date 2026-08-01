ରାଶିଫଳ: ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର !
ଆଜି ଶନିବାର, ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 1, 2026 at 6:38 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସରକାରୀ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
ବୃଷ: ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବ୍ୟାପିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବେ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକେୟା ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ହରାଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ମାନସିକ ହତାଶାରେ ଘେରି ରହିବେ । ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍, ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କାମର ଶ୍ରେୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିପାରେ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ । ଆଜି ଆପଣ ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ଖୁସିର ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିପାରେ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ । ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ି ପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଜମି, ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ମଧୁରତା ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖିବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଶୀଘ୍ର ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।