ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ସୋମବାର ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 13, 2026 at 9:54 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶ ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଯାହା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ସ୍ଥିର ମନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆପୋଷ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କଳାକାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଏକ ସତେଜ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ସମ୍ଭବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବା ଏଡାନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ । କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ହାନିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜି ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ ଆଣିବ । ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହେବ। ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୟାଳୁ ହେବେ, ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ତୁଳା: ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ।
ବିଛା: ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଭଲ ପୋଷାକ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଉର୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭଲ ବୈବାହିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସଫଳ ହେବ। ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ଖୁସି ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ବଦହଜମୀ ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ କାମରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ।
ମୀନ: ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ନିଦ୍ରାହୀନତା ଏକ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହଜିଯିବ। ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଆପଣ କିଣାକାଟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି।