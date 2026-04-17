ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ମାଲାମାଲ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା
ଆଜି 17 ଏପ୍ରିଲ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
Published : April 17, 2026 at 7:10 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଗାଡି ଚଲନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ଆଣିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାର କିମ୍ବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଦିନଟି ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିବାର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ।
ବିଛା : ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଏକ କାହାଣୀ କିମ୍ବା କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅଧିକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୃହ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରୋକିପାରିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ।