ଶନିବାର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫଳତା, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 20, 2025 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନୀରବରେ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଭଲ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ନ ହେବା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିବ । ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବଣ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଦି ନ। ତଥାପି, ଆପଣ କାହା ସହିତ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତାର ଦିନ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି କିଣି ପାରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସତେଜତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ/ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୁରୁଣା ମତଭେଦକୁ ନେଇ ନୂତନ ବିତର୍କ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶୁଭ ଘଟଣା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ । ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କାମରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରନ୍ତି । ଆପଣ କିଛି ନୂତନ, ଆଗ୍ରହହୀନ କାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହା ଧର୍ଯ୍ୟର ସମୟ । ଆଜି କୌଣସି କାମ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଧନୁ: ଆଜି କାମ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ ରହିବ । ଅଫିସ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରେ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ମାନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତିର ଖବର ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରେ । ତଥାପି, ଏହି ଦିନଟିକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇପାରିବେ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ । ଅବିବାହିତଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ ।